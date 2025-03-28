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Diğer ülkeleri gölgede bıraktı! NATO tatbikatına Türkiye damgası

İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz Körfezi'nde 24 Mart'ta başlayan ve 4 Nisan'a kadar sürecek NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatı olan Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatına katılan Türkiye, gerek askeri personel gerekse gemi ve malzeme sayısıyla öne çıktı.

AA28 Mart 2025 Cuma 23:19 - Güncelleme:
Diğer ülkeleri gölgede bıraktı! NATO tatbikatına Türkiye damgası
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Toplamda 8 ülkeden 4 bin kadar askerin katıldığı Dynamic Mariner/Flotex 25'te Türkiye, Amfibi Görev Kuvvetleri Karargahları ve Retin Eğitim Sahası'nda konuşlanmış Amfibi Deniz Piyade Taburu ile toplamda 1300 personeli ve 4 gemisi ile iştirak sağladı.

Tatbikatta katılan 4 Türk gemisinden biri olan TCG Sancaktar, Dynamic Mariner/Flotex 25'in sancak gemisi ve komuta platformu olarak görev yaparken, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) de bir Türk amiral tarafından TCG Kemalreis firkateyninden komuta edildi.

Ayrıca Türkiye, ürettiği zırhlı araçlar, top, tüfek gibi yerli askeri malzemeleri de tatbikatın Basın Günü'nde tanıttı.

DENİZ KONTROLÜNÜ UYGULAMA KABİLİYETİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Tatbikat kapsamında insansız araçlar gibi yeni teknolojilerin deniz operasyonlarına entegrasyonunun test edildiği, NATO'ya karşı orta ve yüksek yoğunluklu bir senaryoda, deniz gücünü yansıtma ve deniz kontrolünü uygulama kabiliyetinin hayata geçirileceği bildirildi.

Türk Amfibi Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Nihat Baran, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, tatbikat kapsamında Türkiye'nin ilk kez NATO Amfibi Görev Kuvvetinin komutasını alacağını ve 1 yıl boyunca bunu üstleneceğini söyledi.

"ORTAK SAVUNMA DURUŞUNA ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAMAKTADIR"

Baran, "Türkiye'nin NATO Amfibi Görev Komutanlığını ilk kez üstleniyor olması, ülkemizin NATO ittifakına olan bağlılığının ve katkılarının somut bir göstergesidir. Türkiye, NATO ülkeleri içerisinde böyle bir kuvvetin karargah ve platform gereksinimlerini karşılayan 7. ülke olacaktır. Ülkemizin sağladığı destek NATO ittifakının caydırıcılık ve ortak savunma duruşuna önemli bir katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Tümamiral Baran ayrıca, Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatı ile Türkiye'nin, CATF/CLF Karargahları ve Amfibi Deniz Piyade Taburu, NATO'nun Deniz Değerlendirme (MAREVAL) ve Muharebe Hazırlık Değerlendirmesi (CREVAL) kapsamındaki standartlarına göre sertifika alacağını da duyurdu.

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