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Diğerlerinden çok farklı! Türk F-16 jetleri 50 kilometre derinlikte vurdu

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Türkiye'nin F-16 jetleriyle düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı. Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler Türk F-16 jetleri tarafından bir yıl içinde ikinci kez vuruldu. Öncekinden farklı olarak terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisleri hedef alındı. Öte yandan harekatta Akıncı Taarruzi İHA'nın yer aldığı insansız hava araçları da kullanıldı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 16:01 - Güncelleme:
Diğerlerinden çok farklı! Türk F-16 jetleri 50 kilometre derinlikte vurdu
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Terör unsurlarına yönelik Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik F-16 jetleriyle düzenlediği hava harekatının detayları belli oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla dün gece saat 23.00'te gerçekleştirilen hava harekatının ayrıntıları netleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EMRİYLE 2022'DE DÜZENLENMİŞTİ

Savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştirilen terör hedeflerine yönelik aynı büyüklükteki hava harekatının ilki, "Pençe Kılıç" adıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle 20 Ekim 2022'de düzenlenmiş, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne ait hedefler imha edilmişti.

Öncesinde hedeflerin büyük hassasiyetle belirlendiği dünkü harekat için düğmeye basılmasının ardından savaş uçakları bazı muharip üslerden kalktı.

AKINCI TAARRUZİ İHA VE F-16'LAR TARAFINDAN VURULDU

Savaş uçaklarının yanı sıra destek uçaklarının da yer aldığı harekatta, Akıncı Taarruzi İHA'nın arasında olduğu insansız hava araçları da görev aldı.

Yerli ve milli üretim mühimmatın da kullanıldığı harekatla, daha öncekinden farklı olarak bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi.

Teröristlere ait sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler F-16'lar tarafından vuruldu.

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