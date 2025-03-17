Dijital Afiş Yarışması başladı: RTÜK Başkanı Şahin gençlere çağrıda bulundu

Şahin, sosyal medya hesabından, "Medya İçeriklerindeki Olumsuzluklar ve Olumsuz Medya Dili" temalı Dijital Afiş Yarışması'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Gençler, RTÜK'ün medya içeriklerinde farkındalık yaratmak için düzenlediği 'Medya İçeriklerindeki Olumsuzluklar ve Olumsuz Medya Dili' temalı Dijital Afiş Yarışması için başvurular devam ediyor. Üniversite öğrencilerimizin farklı ve yenilikçi bakış açılarını görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullanan Şahin, yarışma son başvuru tarihinin 7 Nisan olduğunu bildirdi.

DİJİTAL AFİŞ YARIŞMASI, ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERE AÇIK

RTÜK'ün Dijital Afiş Yarışması ile medya içeriklerinde üretilen şiddet, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük ve muhtelif olumsuzluklara ilişkin özellikle gençlerde farkındalık oluşturmak ve böylelikle medya okuryazarlığını güçlendirmek hedefleniyor.

Yarışma, Türkiye genelindeki üniversitelerde ön lisans ve lisans öğrenimi gören tüm öğrencilere açık olacak. Sonuçlar, seçici kurul tarafından en geç 21 Nisan saat 14.00'te açıklanacak. Yarışmanın ödül töreni 30 Nisan'da düzenlenecek ve seçici kurul tarafından belirlenecek eserler sergilenecek.