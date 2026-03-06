İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0764
  • EURO
    51,1048
  • ALTIN
    7205.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dijital cephede İran dezenformasyonu! 41 hesaba erişim engeli
Güncel

Dijital cephede İran dezenformasyonu! 41 hesaba erişim engeli

İletişim Başkanı Duran, İran'daki gelişmelerin ardından Türkiye'yi hedef alan sistematik dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerine karşı koordinasyonlu bir operasyon başlattıklarını duyurdu. Toplumsal huzuru bozmayı amaçlayan 41 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilirken, dijital alanı 'milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası' olarak tanımlayan Altun, manipülasyon girişimlerine karşı hukuki sürecin kararlılıkla yürütüleceğini vurguladı.

IHA6 Mart 2026 Cuma 13:12 - Güncelleme:
Dijital cephede İran dezenformasyonu! 41 hesaba erişim engeli
ABONE OL

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından dijital mecralarda Türkiye'yi hedef alan yoğun dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetinin yürütüldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamasında özellikle İran'a yönelik saldırıların başladığı ilk andan itibaren bazı sosyal medya hesaplarının doğruluğu teyit edilmemiş içerikler üzerinden toplumda korku, panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan sistematik paylaşımlar yaptığının görüldüğüne dikkat çeken Duran, "Devletimizin ilgili kurumları bu süreci ilk andan itibaren yakından takip etmiş; kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliğimizi hedef alan dijital manipülasyon girişimlerine karşı gerekli adımlar kararlılıkla atılmıştır.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile yürütülen çalışmalar sonucunda dezenformasyon ve provokatif içeriklerle iç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabına (X, Facebook ve Instagram) erişim engeli getirilmiştir.

75 adet içerik ise dijital platformlardan kaldırılmıştır. Suç unsuru taşıyan paylaşımlarla psikolojik harekât yürüttüğü tespit edilen bu ve inceleme altındaki diğer hesaplar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır "ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.