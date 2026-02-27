İSTANBUL 6°C / 4°C
27 Şubat 2026 Cuma
Güncel

Dijital Geleceğin Başucu Kitabı: ''Yapay Zekâ Güvenliği''

İletişim Başkanlığı'nın Yazılım Uzmanlarından Şevval Çom, 'Yapay Zekâ Güvenliği' isimli kitabıyla, yapay zekâ çağında güvenlik konusunda hem profesyoneller hem de stratejik karar vericiler için kılavuz oluşturdu.

27 Şubat 2026 Cuma 12:09
Dijital Geleceğin Başucu Kitabı: ''Yapay Zekâ Güvenliği''
Teknolojinin hızla dönüştüğü günümüzde, yapay zekâ sistemlerinin barındırdığı riskler ve bu risklere karşı geliştirilmesi gereken savunma stratejileri tek bir kaynakta toplandı. Şevval Çom tarafından kaleme alınan ve Tekno Optimist Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan "Yapay Zekâ Güvenliği", dijital dünyanın görünmeyen yüzüne ışık tutuyor.

İletişim Başkanlığı'nın "Herkes İçin Yapay Zekâ Kılavuzu" kitabında da yapay zekâ güvenliği konusunu kaleme alan Şevval Çom, yeni basılan kitabında bu konuyu derinlemesine irdeliyor.

İnternetin tarihsel gelişiminden günümüzün karmaşık yapay zekâ modellerine uzanan eserde, siber güvenliğin artık sadece yazılımsal bir konu olmadığı, model odaklı yeni bir disiplin haline geldiği vurgulanıyor. Kitapta; komut manipülasyonu, veri zehirlemesi ve düşmancıl saldırılar gibi güncel tehditlerin yanı sıra kuantum tehdidi ve model çöküşü gibi geleceğe dair kritik riskler de detaylandırılıyor.

Hem bilişim profesyonelleri hem de stratejik karar vericiler için başvuru kaynağı niteliği taşıyan bu eser, okuyucuları ekranın ardındaki dijital mücadeleleri keşfetmeye davet ediyor.

