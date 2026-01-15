İSTANBUL 12°C / 8°C
  Dijital karanlık ağ deşifre edildi: Çocuk istismarı soruşturmasında 138 adrese baskın
Güncel

Dijital karanlık ağ deşifre edildi: Çocuk istismarı soruşturmasında 138 adrese baskın

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, çocuklara ait müstehcen görüntü bulundurulduğu iddiasıyla 138 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 18:41 - Güncelleme:
Dijital karanlık ağ deşifre edildi: Çocuk istismarı soruşturmasında 138 adrese baskın
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında, İstanbul genelinde tespit edilen 138 adreste, 13-15 Ocak'ta suç delillerinin elde edilmesine yönelik arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturma konusu olayla ilgili 8 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, ele geçirilen dijital materyallerin adli bilişim incelemelerine başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, firari şüpheliler ile birlikte tüm zanlılar hakkındaki soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

