25 Ocak 2026 Pazar
Güncel

''Dijital Öğrenme Köprüsü'' platformu erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dijital kütüphaneleri, akademik veri tabanlarını ve çevrim içi kursları tek bir çatı altında toplayan 'Dijital Öğrenme Köprüsü'nün erişime açıldığını bildirdi.

AA25 Ocak 2026 Pazar 16:02 - Güncelleme:
''Dijital Öğrenme Köprüsü'' platformu erişime açıldı
ABONE OL

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Dünyanın önde gelen dijital kütüphanelerini, akademik veri tabanlarını ve çevrim içi kurslarını tek bir çatı altında toplayan 'Dijital Öğrenme Köprüsü' erişime açıldı. Platformun sunduğu zengin içerik çeşitliliği, öğrencilerin sadece ders kitaplarıyla sınırlı kalmayıp, küresel bilgi ağlarına entegre olmalarına da olanak tanıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Platforma, "https://ogmmateryal.eba.gov.tr/dijital-kopru" internet adresi üzerinden erişilebiliyor.

