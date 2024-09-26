İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2024 Perşembe / 23 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1511
  • EURO
    38,1471
  • ALTIN
    2926.28
  • BIST100
    9856.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dijital ve yapay zekaya yoğun ilgi! YÖK Başkanı açıkladı: Tam doluluk oranına ulaşıldı
Güncel

Dijital ve yapay zekaya yoğun ilgi! YÖK Başkanı açıkladı: Tam doluluk oranına ulaşıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu yıl açılan dijital ve yapay zeka temelli 73 ön lisans ve lisans programında doluluk oranının yüzde yüz olduğunu bildirdi.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 17:05 - Güncelleme:
Dijital ve yapay zekaya yoğun ilgi! YÖK Başkanı açıkladı: Tam doluluk oranına ulaşıldı
ABONE OL

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, YÖK'te gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Rektörlerden, bilhassa 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere özel bir ihtimam gösterilmesini isteyen Özvar, üniversitelerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin başta ikamet ve oryantasyon olmak üzere bütün sorunlarıyla yakından ilgilenmelerini beklediklerini kaydetti.

"DOLULUK ORANI YÜZDE YÜZ OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

Bu yıl açılan dijital ve yapay zeka temelli 73 ön lisans ve lisans programının öğrenciler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandığını belirten Özvar, "Programlarda doluluk oranı yüzde yüz olarak gerçekleşmiştir. Bu vesileyle üniversite yönetimlerinden bu programlara ilişkin kalite standartları hususunda özel bir hassasiyet göstermelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, 2024 Bologna Süreci Uygulama Raporu Karnesi'ndeki yükseköğretim göstergelerinde başarılı bir performans gösterdiğini aktaran Özvar, bu durumun, yükseköğretim sisteminin Avrupa Yükseköğretim Alanı içindeki başarılı konumunu göstermesi bakımından memnuniyet verici olduğu değerlendirmesinde bulundu.

TÜZRKİYE AZERBAYCAN ÜNİVERSİTESİNE YOĞUN İLGİ

Azerbaycan'da başarılı öğrencilerin, eğitim öğretim hayatına yeni başlayan Türkiye Azerbaycan Üniversitesine ilgi gösterdiğini kaydeden Özvar, bu yıl ilk olarak ODTÜ, İTÜ ve Hacettepe Üniversitesi tarafından açılan programlara 86 öğrencinin yerleşme hakkı kazandığı bilgisini paylaştı.

Özvar, "Bunların arasında Azerbaycan merkezi yerleştirme sınavlarında en yüksek puanları alan başarılı öğrenciler olması Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine yönelik şimdiden ciddi bir teveccühün olduğunu göstermesi bakımından sevindiricidir." açıklamasında bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, söz konusu üniversite modelini, başta Türk Dünyası Yükseköğretim Alanında yer alan ülkeler olmak üzere, farklı coğrafyalardaki ülkelerde de hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.