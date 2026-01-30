İSTANBUL 13°C / 6°C
  • Dijitalde FETÖ ağı çökertildi! 379 hesap deşifre edildi
Güncel

Dijitalde FETÖ ağı çökertildi! 379 hesap deşifre edildi

İletişim Başkanlığı'nın yürüttüğü kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları sonucu, terör propagandası ve sistematik dezenformasyon yaptığı belirlenen 379 FETÖ bağlantılı sosyal medya hesabı tespit edilerek erişime engellendi, ilgili hesaplar hakkında hukuki işlemler başlatıldı.

AA30 Ocak 2026 Cuma 12:49 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İletişim Başkanlığınca kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmalar sonucu FETÖ ile iltisaklı sosyal medya hesaplarının tespit edildiği bilgisini paylaşan Duran, şunları kaydetti:

"Dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edilmiştir. Söz konusu hesapların, terör propagandası yürüttükleri ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettikleri açıkça ortaya konulmuştur. Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, milli güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır."

Burhanettin Duran, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ederek, "Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

