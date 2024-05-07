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  • Dikili açıklarında 20'si çocuk 47 göçmen kurtarıldı
Güncel

Dikili açıklarında 20'si çocuk 47 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 20'si çocuk, 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA7 Mayıs 2024 Salı 22:11 - Güncelleme:
Dikili açıklarında 20'si çocuk 47 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, 12'si çocuk 30 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Öte yandan ilçe açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8'i çocuk 17 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerce kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Dikili Göçmen Kurtarma
  • İzmir Sahil
  • Çocuk Kurtarıldı

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