İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dikili ve Foça açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel

Dikili ve Foça açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Foça ilçesi açıklarında 5'i çocuk 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 23:15 - Güncelleme:
Dikili ve Foça açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

Ekipler, bottaki 5'i çocuk 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça açıklarında ise bir lastik botun su alıp batması sonucu denize düşen düzensiz göçmenlerden 28'i bölgeden geçen bir ticari gemi tarafından, 13'ü ise bölgeye sevk edilen 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 3 bot ile başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.