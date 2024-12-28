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Dikili ve Foça ilçelerinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde 24 düzensiz göçmen yakalandı, 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Dikili ve Foça ilçelerinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde iki grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, 2'si çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçısı olduğu şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

BÖLGEYE BOT EKİBİ SEVK EDİLDİ

Foça ilçesi açıklarındaki Orak Adası üzerinde düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine de bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, buradaki 1'i çocuk 9 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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