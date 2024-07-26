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Dikili'deki orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu 8 saat sonra kontrol altına alındı.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 23:12 - Güncelleme:
Dikili'deki orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı
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Yangın, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de ormanlık alanda başlamıştı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yangına 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle havadan ve karadan müdahale etmişti.

8 saatin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Yangında bölgede bulunan bir bağ evi kül olurken, bahçedeki zeytin ağaçları da yandı. Bazı evlerin ise bahçelerinde bulunan ağaç ve otlukların da yandığı görüldü.

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