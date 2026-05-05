  • Dikiz aynasında gördüklerine inanamadı! Ayı ile kovalamaca panikletti
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, aracın arkasında koşan ayı kameraya yansıdı.

IHA5 Mayıs 2026 Salı 16:28 - Güncelleme:
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Kaymazlar köyünde bir vatandaş aracıyla seyir halindeyken yol kenarında gördüğü ayı ve yavrusunu görüntülemek istedi. Vatandaşı fark eden ayı aracın arkasından koşmaya başladı. Panik yaşayan vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde ayının bir süre aracın arkasında koştuğu görülüyor.

Öte yandan, Cide ilçesine bağlı Sipahi köyünde de bir ayı vatandaşın evinin yanına kurduğu fotokapan kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayının kameranın yanında dolaştığı görülüyor.

