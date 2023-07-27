Seçimlerde alınan ağır yenilgi nedeniyle CHP'de patlak veren 'değişim' krizinde Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında koltuk kavgası sürerken başörtüsü karşıtı söylemleriyle tanınan eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'ndan dikkat çeken bir iddia geldi.

Eminağaoğlu, "CHP tarihinde, kurultaylar çekişmeli geçmiş ise de kurultaylar süresi içinde yapılmıştır. Şu anda yaşanan durum, nedense Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde yaşanır oldu ve de ilk kez yaşanmıyor" diye konuştu.

"ÜÇ YILLIK SÜRE DOLMUŞ DURUMDA"



T24'ün haberine göre Kılıçdaroğlu'nun 25 ve 26 Temmuz 2020'de yapılan son kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na seçildiğini hatırlatan Eminağaoğlu, "CHP Tüzüğü'nde ve Siyasi Partiler Yasası'nda (SPY), kurultayların iki yılda bir yapılacağı, en çok bir yıl ertelenebileceği hükmü yer alıyor. CHP, Temmuz 2022'ye kadar kurultayını yapmayarak, kurultayı bir yıl erteleme yoluna gitti. Şimdi kurultay için öngörülen toplam üç yıllık süre dolmuş durumda" dedi.

Eminağaoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Siyasi Partiler Yasası'nın 15/2. maddesi hükmüne göre, en çok üç yıl için seçilen genel başkanın genel başkanlık görevi, bu süre dolduğunda kendiliğinden sona eriyor. Yasada, hatta tüzükte bile, mevcut genel başkanın görevi, yeni genel başkan seçilip göreve başlayıncaya kadar devam eder şeklinde bir hüküm yer almıyor. Sayın Önder Sav'ın, önceki günlerde verdiği beyanatında, 'CHP Genel Başkanı'nın görev süresi doluyor' diyerek işaret ettiği durum bu olmalı. Hukuksal durum kısa ve öz olarak ifade edilmiş. Burada görevi düşüyor, görev süresi kendiliğinden sona eriyor. Böyle bir durumda, genel başkanlık makamı boşluk kaldırmayacağından, Siyasi Partiler Yasası'nın 15/5. maddesindeki düzenlemeye göre, PM'nin toplanarak, partiyi temsil yetkisini kendi içlerinden bir kişiye vermesi gerekiyor. Bu durum, PM'ye yasanın verdiği zorunlu bir görevdir. PM, bu gündemle olağanüstü toplanmak durumunda. PM'nin toplanarak, nitelikli yeter sayı aranmadan konuyu karara bağlaması, sonrasında da 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerekiyor. Genel başkanın görev süresi en çok 3 yıllık sürenin bitimi ile sona ermesine rağmen, Siyasi Partiler Yasası'nın 16/2. maddesine göre, PM "iki olağan kurultay" arasında görev yaptığından, bu nedenle genel başkanın aksine, PM'nin görevi en çok 3 yıllık süre dolunda sona ermiyor. Bu durum karşısında da PM, yetki ve görevlerinin yerine getirmek durumundadır. Yine CHP Tüzüğü'nün 38/1-3. maddesinde delege tanımı yapılmış ve kurultay delegeleri de bu tanım içinde ifade edilmiş olup, 'delegelerin de görevlerinin yeni delegeler seçilinceye kadar' devam edeceği belirtilmiştir. Henüz yeni kurultay delegeleri seçilmediği için, olağanüstü kurultay, 2020 yılındaki kurultay delegelerinden, delegelikleri devam edenlerle toplanmak durumundadır."

"ARTIK GENEL BAŞKAN DEĞİL"



Yeni yapılacak olağanüstü kurultayın açılış konuşmasını, genel başkan olarak Kılıçdaroğlu'nun yapamayacağına dikkat çeken Eminağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü artık genel başkan değildir. Sayın Kılıçdaroğlu, bu olağanüstü kurultaya, milletvekili veya genel başkan olmadığı için, doğal delege olarak da katılamayacaktır. Bu nedenle kurultayda oy hakkı da olmayacaktır. Sadece önceki bir genel başkan olarak, oy hakkı olmadan onur üyesi olarak katılabilecektir. Benzer hükümler, Siyasi Partiler Yasası'nda, CHP Tüzüğü'nde PM için, kurultay delegeleri için de vardır. Ancak, genel başkan için, 'yenisi seçilinceye kadar eskisi yani mevcut genel başkan göreve devam eder' şeklinde bir hüküm olmadığı için, genel başkanın görevi özellikle yasadaki açık düzenleme de gözetildiğinde sona ermiş bulunmaktadır."

