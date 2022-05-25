Dikkat çeken 3 sembol! Kılıçdaroğlu kime mesaj verdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iki vakfa yönelik iddiaları ülke genelinde büyük tepki çekti.

Kılıçdaroğlu'nun mesnetsiz iftiraları yargıya taşınırken geriye masasına yerleştirdiği düşünülen semboller kaldı.



Sosyal medyada birçok kullanıcı masaya özenle yerleştirilen tespihe ve Kaftan'a dikkat çekti. "Kılıçdaroğlu bu sembollerle kime mesaj verdi?" sorusu gündem oldu.



Kılıçdaroğlu'nun çalışma masasına ve arkasında yer alan kitaplığa yerleştirilen ayrıntılar 24 TV Analiz Haber'de deşifre edildi.