İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2022 Çarşamba / 24 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3644
  • EURO
    17,4933
  • ALTIN
    973.184
  • BIST100
    2419.71
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dikkat çeken 3 sembol! Kılıçdaroğlu kime mesaj verdi?
Güncel

Dikkat çeken 3 sembol! Kılıçdaroğlu kime mesaj verdi?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iki vakfa yönelik iddiaları yargıya taşınırken Kılıçdaroğlu'nun çalışma odasında yer alan semboller yeni bir tartışmayı fitilledi. 'Kılıçdaroğlu bu sembollerle kime mesaj verdi?' sorusu gündem oldu.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 17:04 - Güncelleme:
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iki vakfa yönelik iddiaları ülke genelinde büyük tepki çekti.

Kılıçdaroğlu'nun mesnetsiz iftiraları yargıya taşınırken geriye masasına yerleştirdiği düşünülen semboller kaldı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı masaya özenle yerleştirilen tespihe ve Kaftan'a dikkat çekti. "Kılıçdaroğlu bu sembollerle kime mesaj verdi?" sorusu gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun çalışma masasına ve arkasında yer alan kitaplığa yerleştirilen ayrıntılar 24 TV Analiz Haber'de deşifre edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.