Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ'a yönelik 'casusluk' soruşturma sürüyor.

MASAK'ın hazırladığı ön raporda, itirafçı Hüseyin Gün'ün, çalışanı B.Y. aracılığıyla 2023 seçimlerinden 1 ay önce gazeteci Yanardağ'a zarf içerisinde iki kez olmak üzere toplam 15 bin euro gönderdiği belirlendi.

İhbarcı olan Ü.D.A. ise Gün'ün 'Cellcrypt' isimli kripto yazılımla devlet yetkililerinin telefonlarına sızmaya çalıştığını aktardı. Ü.D.A., Gün'ün 2005'te Özbekistan'da darbe planı yaptığını belirterek, "Londra'da sürgünde bulunan Rus milyarder Berezovsky ve George Soros'a ait Açık Toplum Vakfı yetkilileri ile görüşme gerçekleştirerek finansman desteği istedi" iddiasında bulundu.

DEŞİFRE OLDU, PROFİLDEN ÇIKARILDI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutuklandığı 'siyasal casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün'ün bilişim şirketinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı.

'Mimik' adlı şirket, İsrail, ABD, İngiliz istihbaratı ile bağlantıları MİT ve savcılık tarafından deşifre edilen Hüseyin Gün'ün profilini internet sitesinden sildi.