Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan 25 kg altın ve 50 kg gümüş çalarak İngiltere'ye kaçan personel Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na başvuruldu.

SARI'NIN AVUKATI

Adli emanetin çift anahtarlı çelik kapı sistemiyle korunduğu öğrenilirken; anahtarın bulunduğu diğer şüpheli katip Kemal Demir'in avukatı ise dikkat çekti. Adli emanetten sorumlu savcı Yavuz Engin'in çökerttiği Yenidoğan çetesinin lideri Dr. Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar, Demir'in de avukatlığını üstlendi.

Fırat Sarı

AKŞAM'a konuşan Mantar, "Müvekkilimin suçsuz olduğuna inanıyorum. Bu yüzden avukatlığını üstlendim. Yenidoğan savcısının emanet savcısı olduğu basına yansımadan önce avukatlığını aldım, tesadüf" dedi. Erdal Timurtaş'ın annesi ise oğlunun 'kullanıldığını' ve soygunu tek başına yapamayacağını söyledi.

CESUR SAVCIYA DA SORUŞTURMA

HSK, Büyükçekmece'deki 150 milyon liralık soygunla ilgili adli emanetten sorumlu savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlattı. Kasaların en son iki aydan önce denetlendiği; izinden dönen savcının yeni denetim yapınca soygunun ortaya çıktığı öğrenildi. Engin kamuoyunda 'Yenidoğan çetesi'ni çökerten savcı olarak tanınıyor.

Savcı Yavuz Engin

Adli emanette 147 milyonluk soygun