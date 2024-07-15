İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2024 Pazartesi / 9 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0638
  • EURO
    36,1308
  • ALTIN
    2571.39
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dikkat çeken FETÖ'ye karşı mücadele mesajı: Her türlü hileye karşı her daim uyanık olmalıyız
Güncel

Dikkat çeken FETÖ'ye karşı mücadele mesajı: Her türlü hileye karşı her daim uyanık olmalıyız

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla programında konuşan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Kazım Kartal, 'FETÖ'ye karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, 'FETÖ destekçileri, kendilerini aklamaya, prestijlerini artırmaya ve hatta örgütün kirli emellerinde istifade edilmek üzere istihbarat toplamaya çalışmaktadırlar. Bu örgütün istihbaratçı bir akıl ile denediği her türlü hileye karşı her daim uyanık olmalıyız.' dedi.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 13:59 - Güncelleme:
Dikkat çeken FETÖ'ye karşı mücadele mesajı: Her türlü hileye karşı her daim uyanık olmalıyız
ABONE OL

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program yapıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılı vesilesiyle düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Kazım Kartal, büyükelçilik yetkilileri, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kartal, 8 yıl önce 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşananları hatırlatarak "Sekiz yıl önce bugün, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen ve devletimizin bağımsızlığını hedef alan hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz sayesinde bozguna uğratılmıştır." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ve halkının, FETÖ'ye karşı mücadele ederek dünyada eşi görülmemiş bir cesaretle büyük bir demokrasi zaferine imza attığını vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne kadar çok sayıda zorlu cephede verdiği diğer haklı mücadelelerde olduğu gibi, kahramanlarının fedakarlıkları ve özverileri sayesinde bu darbe girişiminden daha da güçlenerek çıkmıştır."

Kartal, FETÖ'ye karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Bu çerçevede, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele, büyükelçiliğimiz dahil, ülkemizin yurt dışındaki temsilciliklerinin en önemli gündem maddelerinden biridir. Bu yönde uzun soluklu mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilhassa yurt dışında yaşayan FETÖ mensupları, dost kılığında aramıza girmeye, gündelik hayatımızın her alanında varlık göstermeye, her türlü ekonomik ve kültürel etkinliğimize sızmaya gayret göstermektedirler. FETÖ destekçileri, bu yolla kendilerini aklamaya, prestijlerini artırmaya ve hatta örgütün kirli emellerinde istifade edilmek üzere istihbarat toplamaya çalışmaktadırlar. Bu örgütün istihbaratçı bir akıl ile denediği her türlü hileye karşı her daim uyanık olmalıyız."

Kartal konuşmasında, 15 Temmuz şehitleriyle beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan için canını feda eden tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade etti.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların aktarıldığı kısa filmin gösterildiği törende, şehitler için dua edildi.

Törende, FETÖ yapılanmasıyla ilgili sunum yapıldı.

  • FETÖ mücadele
  • istihbarat toplama
  • uyanık olma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.