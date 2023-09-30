Dikkat çeken ''gizli protokol'' itirafı: Tüm genel başkanların haberi vardı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 28 Mayıs seçimlerinde verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını öne sürmüştü. Özdağ, "Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?" demişti.

Kılıçdaroğlu ise "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek açıklamaları yalanlayamamış ve "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun dürüst olmadığını söyleyen Özdağ, alacakları diğer iki koltuğun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu itiraf etmişti.

İP PROTOKOLÜ BAHANE EDİP İTTİFAKI DAĞITTI



İP Genel Başkanı Meral Akşener, gizli mutabakattan haberinin olmadığını söyleyip, "Biz bakanlıkları bölüşmemiştik. Henüz bunu konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananlar sonrasında İP ile CHP arasındaki gerilim tırmanmış, Akşener 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini belirtmişti.

ZİLAN: ÜMİT ÖZDAĞ İLE MUTABAKATTAN HEPSİ HABERDARDI



Gelecek Partisi'nin kurucularından ve Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı Bayram Zilan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ümit Özdağ'ın açıkladığı gizli mutabakattan Altılı Masa'daki tüm genel başkanların haberdar olduğunu açıkladı.

Zilan sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2 Bakanlık ve MİT Müsteşarlığı'nın verildiği Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesinden masadaki 5 liderin haberi vardı.

6'lı masadaki genel başkanlar, masa dışındaki görüşmeler hususunda Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi.

"Haberimiz yoktu" deyip inkâr etmesin kimse!"