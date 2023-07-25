Dikkat çeken Netanyahu analizi: Erdoğan'ı sadece kıskanabilir

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında iki taraf ile eşit mesafede kalması, Tahıl Anlaşması'ndaki kilit rolü ve NATO Zirvesi'ndeki hamleleri ile birçok alanda diplomatik başarılar elde etmesini markaja alan İsrail basınında dikkat çeken bir analiz yayımlandı.

Kalp pili takılmamış olsaydı önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "Türkiye ziyaretini ertelemeseydi, gıpta edilecek bir liderle karşılaşacaktı." değerlendirmesi yapıldı.

Zvi Bar'el Gazetesi'nin "Netanyahu Erdoğan'ı sadece kıskanabilir" başlıklı analizinde, Netanyahu'nun kalp pili taktırması nedeniyle Türkiye ziyaretini ertelediği belirtilirken çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Analizde; "Netanyahu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi de içerecek olan Türkiye ziyaretini ertelemeseydi, gıpta edilecek bir liderle karşılaşacaktı." Denildi.

Türkiye'nin dış politikasının mercek altına alındığı haberde, "Netanyahu'nun aksine, Erdoğan'ın dış politikasını Moskova ile Washington ve Ukrayna ile Rusya arasında yönlendirebilir' ifadesine yer verildi ve Türkiye için 'ABD'nin en son dostu oldu" denildi.

"NETANYAHU BÖYLE BİR MESAJI ANCAK HAYAL EDEBİLİRDİ"



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, "ABD, Rusya'yı Karadeniz Tahıl Anlaşması'na geri götürme konusunda Türkiye'ye güveniyor. Türkiye'nin hâlihazırda oynadığı rolü, bunu yeniden rayına oturtmada liderlik rolünü oynamasını bekliyoruz" sözlerinin hatırlatıldığı analizde "Altı ay önce Netanyahu, Washington'dan böyle bir mesajı ancak hayal edebilirdi." denildi.

Türkiye'nin Ukrayna tahılının taşınması için yapılan anlaşmada oynadığı role dikkat çekilen haberde, "Tahıl anlaşması, Erdoğan'ın geçen yılki en önemli başarılarından biriydi." ifadeleri kullanıldı

Tahıl anlaşmasının iki taraf için de olumlu sonuçları olduğu, Rusya'nın kararı sonrası yeni bir orta nokta bulma çabası olduğu belirtilen haberde, "Erdoğan kendini yine uluslararası bir arabulucu rolünde buluyor" denildi.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Yüzyılı başlarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Başkan Erdoğan ile görülmek için yoğun çaba sarf ettiği ortaya çıkmıştı.

Türkiye İsrail ilişkilerinde yeni döneme girilirken İsrail basınında dikkat çeken bir haber yer almıştı ve "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Başkan Erdoğan ile bir araya gelmenin yollarını arıyor." denilmişti.

Habere göre; Üst düzey bir yetkili Başbakanlık'ın böyle bir toplantıyı düzenlemek için büyük çaba sarf ettiği ve bu konuda ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Diplomatik kaynaklar ise sürecin bir takım zorluklar ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

İddialara göre Başkan Erdoğan, Netanyahu ile ancak ülkeler arasındaki gaz iş birliğine ilişkin bilgi verirse görüşecek.