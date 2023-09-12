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Dikkat çeken projede geri sayım başladı! Son 1 buçuk ayı kaldı

Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılacak olan Şehir Hastanesi'nin dolgu çalışmalarında sona geliniyor. Dolgu inşaatının az kaldığını yaklaşık 1 buçuk ay içerisinde tamamlanacağını ifade eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Dolgusunun çok ciddi bir eksiği kalmamış. Belki de 1-1,5 ay içerisinde teslim edilecek' ifadelerini kullandı.

IHA12 Eylül 2023 Salı 10:27 - Güncelleme:
Dikkat çeken projede geri sayım başladı! Son 1 buçuk ayı kaldı
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Rize'nin Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında 340 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Rize Şehir Hastanesinin dolgu inşaatında sona doğru gelindi. Dolgu inşaatının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmaları için ihale yapılacak. Yapılacak olan ihale kente gelecek olan Sağlık Bakanı yardımcısı tarafından takip edilecek.

"KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE DOLGU KISMI TESLİM EDİLECEK"

Dolgu inşaatının az kaldığını yaklaşık 1 buçuk ay içerisinde tamamlanacağını ifade eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Rize Şehir Hastanesinin dolgu inşaatı tamamlanmak üzeredir. Zannediyorum kısa bir süre içerisinde dolgu kısmı teslim edilecek. Dolgu kısmı teslim edildikten sonrada ihale süreci başlayacak. Bir inşaat ve emlaktan sorumlu sağlık bakan yardımcımız bu çalışma ile ilgili buraya gelecek. İhale süreci de onun ardından sürecek. Hastane süreci kendi seyrinde ilerliyor. Dolgusu önemli kısımdı. Dolgusunun çok ciddi bir eksiği kalmamış. Belki de 1-1,5 ay içerisinde teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

  • Rize Şehir Hastanesi
  • dolgu çalışmaları
  • tamamlanma süreci

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