Dikkat çeken sözler: Türkiye de Karabağ görüşmelerinde yer almalı

AA 17 Ekim 2020 Cumartesi 11:20 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 11:55

Ukraynalı uzmanlar, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın uluslararası hukuk kapsamında hakkı olan toprak bütünlüğünü sağlamak için savaştığını, Ermenistan'ın sorunu çözme niyetinin olmadığını belirtti.



Gazeteci Marina Gonçaruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan gelen hakkı olan toprak bütünlüğünü savunduğunu" ifade etti.

Ermenistan'ın küresel aktörlerin çatışmaya müdahale etmesine çalıştığını ancak başaramadığını aktaran Gonçaruk, Azerbaycan'ın Ermenistan'dan askeri açıdan daha üstün olması nedeniyle Ermenistan'ın sivil şehirleri bombaladığını ve çatışmayı tırmandırarak Rusya'yı Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kapsamında krize dahil etmek istediğini kaydetti.

Gonçaruk, "İşgale uğramış Ukrayna ve diğer ülkeler için Dağlık Karabağ'ın kurtuluşu çok önemli. Bu örnek, diğer eski Sovyet coğrafyasındaki çatışmalar için temel olacak. Dağlık Karabağ sorununda Ermenistan'ın sorunu çözme niyeti olmadığı için 30 senedir Minsk formatı görüşmelerinin işe yaramadığını görüyoruz." dedi.

- "TÜRKİYE DE GÖRÜŞMELERDE YER ALMALI"

Pek çok ülkenin Ermenistan'ın uluslararası hukuku ihlalini göz ardı ettiğini vurgulayan Gonçaruk, Türkiye'nin Azerbaycan'ı ve uluslararası hukuku desteklediğine dikkati çekti. Gonçaruk, şöyle devam etti:

"Türkiye, bölgede güvenliğin ve uluslararası hukukun uygulanmasının garantörüdür ve Türkiye'nin Dağlık Karabağ görüşmelerinde yer alması yapıcı ve etkili olacaktır. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin bölgedeki güvenliğin ve uluslararası hukukun teminine yardımcı olacaktır."

- "AZERBAYCAN TOPRAKLARINI GERİ ALACAKTIR"

Doktrin Siyasal Çalışmalar Merkezi Uluslararası Siyaset Bölümü Koordinatörü Denis Moskalik de Ermenistan'ın geçmişte Azerbaycan'ın topraklarını işgal ettiğini ve etnik temizlik uyguladığını kaydederek Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlamak için savaştığını aktardı.

Moskalik, Ermenistan'ın ateşkesi bozmasının nedeninin bölgenin dağlık olması ve Rusya'nın desteğini bulma ümidinin yarattığı güvenden kaynaklandığını söyledi.

Azerbaycan'ın halihazırda bazı bölgeleri kurtardığını ve alanda güç kazandığını vurgulayan Moskalik, ilerleyen zamanda galip gelip topraklarını geri alacağını öngördüğünü kaydetti.

- "TOPRAKLARI GERİ ALMAK İÇİN BİR FIRSAT"

Ukrayna EkoAvrasya Derneği Başkanı İsmail Hacıoğlu ise Ermenistan'ın ateşkes sürecinde yaptığı ihlallerin sürpriz olmadığının altını çizdi.

Ermenilerin Dağlık Karabağ topraklarını bir an önce terk etmesi gerektiğini ifade eden Hacıoğlu, "Azerbaycan topraklarını geri almadığı sürece bu savaşı bitirmemesi lazım. Bu, toprakları geri almak için bir fırsattır. Azerbaycan da Türkiye de başka ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösteriyor. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.