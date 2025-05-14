Dikkat çeken 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Örgütün feshi terör finansmanını da kurutur

24 TV'de gazeteci Murat Çiçek'in moderatörlüğünde yayınlanan Açık Görüş programının bu haftaki konukları, Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, İst. Aydın Üni. Öğr. Görevlisi Yeliz Albayrak, Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay ve İletişimci-Yazar Ali Saydam'dı.

Canlı yayında Terörsüz Türkiye hedefini değerlendiren Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, muhalefetin daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

CHP'nin Lozan üzerinden yaptığı eleştirilere değinen Orallı, "Büyük resimde ben PKK'yı yenmişim, terör ortadan kalkmış şimdi kalkınma hamlesini konuşacağım, yatırımları konuşacağım, tüm iş adamları TÜSİAD, MÜSİAD dahil 'Yatırım iklimi Türkiye için yeşeriyor' demedi mi? İktisadi anlamda bu alandaki yatırımcılar kolkola girmişken hâlâ bu cümleye muhalefet etmenin hangi değeri var?" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESHİ TERÖR FİNANSMANINI DA KURUTUR

Terör örgütünün fesih kararıyla birlikte terörün finansmanı sağlanan ve yaklaşık 7 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, organ ticareti, uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve yasa dışı bahis gibi faaliyetlerin de sona ereceğini vurgulayan Orallı, "Biz sadece Türkiye'de terörü çözmüyoruz aslında, doğru okunursa sadece Orta Doğu'da da uluslararası terörü bitirmiyoruz, Avrupa'daki değer yargıları zedelenmiş gençlerin de yıllardır zehirlendiği uyuşturucu ticaretinin hattını da kesiyoruz aslında" dedi.

"SADECE GÜVENLİK BAŞARISI DEĞİL"

Terörsüz Türkiye vizyonunda hızla mesafe alınırken şehit aileleri üzerinden yapılmaya çalışılan provokasyonun tehlikesine dikkat çeken Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, "Terörsüz Türkiye'yi sadece bir güvenlik başarısı olarak görmeyelim bu çok değerli, sadece terörist elebaşının çağrısıyla bitmedi bu terör, burada büyük bir emek, kan, gözyaşı var artık bunun tamamen ortadan kalkması, bölgenin ekonomik kalkınması ve bununla ilgili sosyolojinin de toplumsal mutabakatın, birlikte yaşam kültürünün inşası için hepimizin beraber olması lazım" dedi.