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Dikkat gök gürültülü yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli yağış beklendiği yönünde uyarılarda bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son radar verileri ve tahminlere göre, Trakya Kesiminde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısı ve Kırklareli'nin güneybatısında önümüzdeki 2 saat süresince kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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