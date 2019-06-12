Dikkat gök gürültülü yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli yağış beklendiği yönünde uyarılarda bulunuldu.
- İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son radar verileri ve tahminlere göre, Trakya Kesiminde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısı ve Kırklareli'nin güneybatısında önümüzdeki 2 saat süresince kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.