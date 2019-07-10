27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7204
  • 6,437
  • 258.069
  • 98474.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dikkat! Meteorolojiden fırtına uyarısı

İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre rüzgarın, İç Ege (Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya), Göller Yöresi (Burdur ve Isparta ile Antalya'nın iç kesimleri), Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum, Amasya ve Tokat) ve İç Anadolu Bölgesi'nde yarın önce güney ve batı, zamanla kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Almanlardan Marmara Denizi'nde deprem uyarısı

Almanlardan Marmara Denizi'nde deprem uyarısı

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Ruhani'den İngiltere'ye uyarı: Sonuçları olacak

Ruhani'den İngiltere'ye uyarı: Sonuçları olacak

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saate dikkat!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saate dikkat!

Edirne'de kıyıya vuran insan boyundaki kemikler şaşkınlığa neden oldu

Edirne'de kıyıya vuran insan boyundaki kemikler şaşkınlığa neden oldu

Terör saldırısının ardından sınırda yoğun askeri hareketlilik

Terör saldırısının ardından sınırda yoğun askeri hareketlilik

AK Parti'den Yunanistan'a uyarı: Sonuçları iyi olmayacak

AK Parti'den Yunanistan'a uyarı: Sonuçları iyi olmayacak
 

POPÜLER HABERLER

Kadın ve iki çocuğun saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada

Kadın ve iki çocuğun saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada

Vahşi hayvanların muhteşem fotoğrafları

Vahşi hayvanların muhteşem fotoğrafları

Edirne'de kıyıya vuran kemikler şaşkınlığa neden oldu

Edirne'de kıyıya vuran kemikler şaşkınlığa neden oldu

İşte İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları!

İşte İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA