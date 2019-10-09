20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8686
  • 6,4426
  • 284.069
  • 99648.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dikkat! Terör yandaşları yalanlara başladı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nda düğmeye basılmasıyla, terör örgütüne yakın hesapların sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon girişimi başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Tarihteki katliamlardan fotoğrafları kullanan sosyal medya hesapları, söz konusu karelerin Türkiye'nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında gerçekleştiğini öne sürdü. 
 
Sosyal medyada, "Türkiye'nin önceden yaptığı bu. Yeniden yapmayacağını mı düşünüyorsunuz?" şeklinde yer alan paylaşıma, 90'lı yıllardaki Hocalı Katliamı'na ait bir fotoğraf eklendi. 
 
Terör örgütü yanlılarının sosyal medya üzerinden belirli etiketler oluşturarak destekçi toplamaya çalıştığı da görüldü.
 
Örgüt destekçilerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ile dezenformasyon amacıyla kullandıkları ortaya çıkmıştı.

ABD askeri üssünde yeller esiyor! Rus medyası görüntüleri yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YPG/PKK'lı teröristlerin attığı roket Nusaybin'e düştü

YPG/PKK'lı teröristlerin attığı roket Nusaybin'e düştü

Barış Pınarı Harekatı 'Koral' ile başladı

Barış Pınarı Harekatı 'Koral' ile başladı

Şanlıurfa'da "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Şanlıurfa'da 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Ceylanpınar'a havan mermisi düştü

Ceylanpınar'a havan mermisi düştü

Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Dikkat! Terör yandaşları yalanlara başladı

Dikkat! Terör yandaşları yalanlara başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM Genel Sekreterini bilgilendirdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM Genel Sekreterini bilgilendirdik

O ilçelerde eğitime iki gün ara verildi

O ilçelerde eğitime iki gün ara verildi
 

POPÜLER HABERLER

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü´nde hareketli dakikalar

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü´nde hareketli dakikalar

Barış Pınarı Harekatı başladı

Barış Pınarı Harekatı başladı

Uzun boylu insanların zorlu hayatı

Uzun boylu insanların zorlu hayatı

Her mevsim ayrı güzel... Ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Her mevsim ayrı güzel... Ziyaretçilerini hayran bırakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA