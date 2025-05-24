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Dikkatsiz şoför yürekleri ağza getirdi... İETT otobüsünde faciadan dönüldü

İETT otobüsü sürücülerinin dikkatsizliği nedeniyle Avcılar'da 2 gün üst üste facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde durağa yanaşan İETT otobüsü, sürücüsünün aceleci davranışı nedeniyle, annesi aşağı indirirken kapıya sıkışan bebek arabasının içindeki bebek aşağıya düştü.

IHA24 Mayıs 2025 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
Dikkatsiz şoför yürekleri ağza getirdi... İETT otobüsünde faciadan dönüldü
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Olay, Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde durağa yanaşan İETT otobüsü, sürücüsünün aceleci davranışı nedeniyle, annesi aşağı indirirken kapıya sıkışan bebek arabasının içindeki bebek aşağıya düştü.

Yaşanan olay üzerine anne neye uğradığını şaşırırken şoför durmadan yoluna devam etti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BENZER OLAY DÜN DE YAŞANDI

Aynı durakta bir benzer olayın dün de yaşanması şaşırttı. Yine aynı durakta otobüsten bebek arabasıyla inen kadın, şoförün hızlı davranışı nedeniyle kapıya sıkıştı. Yaşanan iki olayda çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerin ilkinde bebeğin otobüsten inerken arabasından düşmesi yer alırken diğer görüntü de ise yine bebek arabasının kapıya sıkışması yer aldı.

Çevrede esnaflık yapan Abdullah Ayhan ise yaşananları anlatarak, "Dünde bugünde aynı şekilde İETT durağında şoförün dikkatsizliğinden dolayı çocuklu kadınlar inerken çocukların düşmesine ve sıkışmasına neden oldu. Bugün çocuk yere düştü şoför durmadan gitti. Benzer şeyler yaşanıyor" dedi.

HABERİN VİDEOSU:

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