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Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma

Türk Hava Yollarının (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koymayı reddedip kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma başlatıldı.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 15:01 - Güncelleme:
Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma
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İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter'e, şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

Dörter hakkındaki soruşturmanın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.

- NE OLMUŞTU?

Dilan Çıtak Dörter 17 Eylül'de THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiği konusunda uyarılmış, Dörter'in tartıştığı görevliye fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü.

Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter, polis eşliğinde uçaktan indirilmişti.

Kabin memuru havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi olmuş, Dörter ise ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.

  • Dilan Çıtak Dörter
  • Kedi Taşımaİptaliliği
  • Tartışma
  • Kabin Memuru

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