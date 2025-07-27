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Dilan Çıtak'tan skandal hareket: Aracını polisin üzerine sürdü gözaltına alındı

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, Bodrum'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracını polis memurunun üzerine sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 20:33 - Güncelleme:
Dilan Çıtak'tan skandal hareket: Aracını polisin üzerine sürdü gözaltına alındı
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Arabesk müziğin önemli isimlerinden İbrahim Tatlıses, kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak'la bir süredir görüşmüyor. Geçtiğimiz yıllarda havalimanında bir güvenlik personelini tehdit edip hostesin de üzerine saldırmasıyla gündeme gelen Dilan Çıtak, bir kez daha benzer bir harekete imza attı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan şarkıcı Dilan Çıtak, polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda emniyet şeridinde seyreden aracın sürücüsü, polis ekibinin "dur" ihtarına uymadı.

Aracını polis memurunun üzerine sürdüğü öne sürülen sürücü, havaya ateş açılarak durduruldu.

Bir süre araçtan inmeyen sürücünün şarkıcı Dilan Çıtak olduğu belirlendi.

"Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama", "Kamu görevlisine direnme" gibi suçlamalarla gözaltına alınan Çıtak'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

AA'nın haberine göre; Dilan Çıtak Dörter 17 Eylül'de THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiği konusunda uyarılmış, Dörter'in tartıştığı görevliye fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü.

Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter, polis eşliğinde uçaktan indirilmişti.

Kabin memuru havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi olmuş, Dörter ise ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.

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