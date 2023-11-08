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Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 kişi için, savcılık tarafından yapılan itiraz mahkemece reddedildi.

IHA8 Kasım 2023 Çarşamba 11:57 - Güncelleme:
Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme
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Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz Cumartesi günü adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanırken, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemenin adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı 4 şüpheli için savcılık itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği, savcılık tarafından yapılan itirazı reddetti.

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