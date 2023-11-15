İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6823
  • EURO
    31,1371
  • ALTIN
    1808.52
  • BIST100
    7665.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı.

IHA15 Kasım 2023 Çarşamba 22:38 - Güncelleme:
Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme
ABONE OL

Sosyal medyada gösterişli paylaşımlar yapan daha sonra malvarlıkları incelemeye alınan ve "Kara para aklama" suçundan tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın şirketlerine kayyum atandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etmişti. Talebin mahkeme tarafından kabul görmesinin ardından mahkeme, Polat çiftinin 27 şirketine kayyum atanması kararını verdi. Çiftin Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve Rise And Shine Kozmetik şirketlerine kayyum atandı. Karar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atadığı isimler şöyle: "Mehmet Nihat Arcagök, Bülent Girgin, İcat Sayda, Gülşen Altınay, Münevver Gökgün Akkaya, Elif Düzen Özomay, Halil İbrahim Akyıldız, Ahmet Miraç Akmen."

  • dilanenginşirket
  • kayyumatanması
  • polatçiftişirketi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.