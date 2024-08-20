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Dilan Polat çocukları ile birlikte eşini ziyaret etti: Engin'in durumu hiç iyi değil

'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçlamaları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, 9,5 ay sonra tahliye olan Dilan Polat, bugün Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti.

DHA20 Ağustos 2024 Salı 14:44 - Güncelleme:
Dilan Polat çocukları ile birlikte eşini ziyaret etti: Engin'in durumu hiç iyi değil
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'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçlarından hakkındaki soruşturma nedeniyle tutuklanan Dilan Polat, dün avukatlarının yaptığı başvurunun ardından 9,5 ay sonra tahliye edildi.

Cezaevinden çıkan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. İstanbul'dan beraberinde 2 çocuğu ve kardeşi Sıla Doğu ile gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat ile cezaevinde yaklaşık 1'er saat görüştü.

"İLK KEZ BUGÜN BİRBİRLERİNİ GÖRDÜLER"

Dilan Polat, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, kız kardeşi Sıla Doğu ise "Tabii ki çok mutluyuz. İlk kez bugün birbirlerini gördüler. Çok mutlu oldular" dedi.

"ENGİN'İN DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL"

Gazetecilerin "Avukatınız görüşmeye geldi mi?" sorusu üzerine, "Evet geldi. Teşekkür ederiz" diyen Sıla Doğu, 'Engin'in durumu nasıl?' sorusuna ise "Engin'in durumu hiç iyi değil" yanıtını verdi.

Dilan Polat'ın bindiği araçta ağladığı görüldü.

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