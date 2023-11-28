İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9546
  • EURO
    31,7156
  • ALTIN
    1874.91
  • BIST100
    8108.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dilan Polat olayı sonrası fenomen çifte örgüt soruşturması
Güncel

Dilan Polat olayı sonrası fenomen çifte örgüt soruşturması

Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

IHA28 Kasım 2023 Salı 14:28 - Güncelleme:
Dilan Polat olayı sonrası fenomen çifte örgüt soruşturması
ABONE OL

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatıldı. Güzellik merkezi işleten ve e-ticaretle uğraşan sosyal medya fenomeni çift hakkında da inceleme başlatılmıştı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

  • özlem öz
  • tayyar öz
  • fenomen
  • soruşturma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.