Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 75 sayfalık iddianamede sanık Engin Polat'ın yakın aile üyesi olan akrabalarıyla şirketler kurduğu, bu şirketlerde eşi Dilan Polat ile ortaklığı ve yöneticiliği bulunduğu, şirketlerin daha çok güzellik, kozmetik ve medikal alanlarda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olduğu anlatıldı. İddianamede, şirketlerin çoğunluğunun mali müşavirinin ise dikkati çekici şekilde şüpheli Ahmet Gün olduğu belirtildi. İddianamede, Polatlar'ın tek elden yönetildikleri değerlendirilen şirketlerinin mal alışlarının büyük bir kısmının, Engin Polat'ın ailesinin ortağı veya yöneticisi olduğu şirketlerle yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi bulunmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu ve sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışlarının toplamının milyonlarca lirayı bulduğu, ilk tespitlere göre bu miktarın 250 milyon lira olduğu aktarıldı. Engin Polat'ın Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi eliyle çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı yaptığı, Polat ve bu şirketin hesaplarında nakit yatırmayla biriken tutarların taşınmaz ve araç alımına yönlendirildiğinin tespit edildiği anlatıldı.

SAHTE FATURALARLA PARA AKIŞININ TAKİBİNİ ZORLAŞTIRMAK İSTEMİŞLER

İddianamede, yasadışı yollarla elde edilen paraları, kurulan çok sayıda şirket aracılığıyla dolaşıma soktukları belirtildi. Gerçek olmayan satışlara ait düzenlenen faturalarla vergi mevzuatına aykırı işlem yaparak elde edilen paraların takibini zorlaştırdıkları ifade edildi. İddianamede şirketlerde biriken paranın nakit olarak çekilerek toplandığı, ardınsan temiz şekilde tutulan Engin Polat'a ait Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketine yine nakit olarak yatırılarak para akışının bu şekilde aklandığı anlatıldı. İddianamede, yasadışı yollardan edinilen paraların soğuk cüzdan yöntemiyle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı da aktarıldı. Örgütün söz konusu faaliyetler sırasında, kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları belirtildi.

SİSTEMİ GİZLİ TUTMAK İÇİN ONLARCA ŞİRKET KURMUŞLAR

İddianamede, büyük bahis organizasyonlarını gizlemek için onlarca şirketin kurulduğu, bu şirketlerin soruşturmaya dahil edilen diğer şüphelilerin de yönetiminde ve ortaklığında olduğu belirtildi. Şüphelilerden Ahmet Gün' ün, Engin Polat suç örgütünün şirketlerinin hemen hepsinde mali muhasebeci adı altında mali konulardaki organizasyonu yürütüp perdelemeleri sağladığı ifade edildi. İddianamede örgüt içerisinde yer alan tüm şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçunu işledikleri vurgulandı. İddianamede dolandırıcılık eylemiyle ilgili olarak Engin Polat'ın kurduğu organizasyon dahilinde yasadışı bahis oynatılmasını sağlamak amacıyla bazı kişilere ulaştığı, bu kapsamda teminat bedeli altında önden para alarak başka bir gelir kapısı daha oluşturduğu, 3. şahısları, hesaplarının yurtdışından gelen paraların çekilmesi için kullanmak amacıyla ikna etmeye çalıştığı ve bu şekilde insanlara vaatlerde bulunduğu belirtildi.

SAHTE FATURALARIN DEĞERİ 489 MİLYON 309 BİN LİRA

İddianamede, Engin Polat'ın hem bahis hem de hesap kullanım işlerinden para kazanmayı amaçladığı, yurtdışından yabancı para akışını başkalarının hesaplarını kullanarak sürekli canlı tutmayı hedeflediği, kaynağı yasadışı bahis oyunları olan, yurtdışı menşeli döviz cinsi paranın, aklama sürecine dahil edilmek üzere ülke finansal sistemine sokulmaya çalışıldığı belirtildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel 3 Denetim Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda, şirketlerin sahte fatura tutarının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğu, bu tutarın 86 milyon 988 bin 913 lirasının katma değer vergisi (KDV) tutarına denk geldiği aktarıldı. Şirketlerin kendi aralarında da sahte faturalar düzenlediği, bunların tutarının 117 milyon 443 bin 863 lira olduğu ve 21 milyon 28 bin 562 liralık kısmının KDV tutarına denk geldiği belirtildi. Şirketlerin kanunen tutulması gereken defterlerin tutulmayıp vergi matrahını azaltacak şekilde, başka defter tutulması sebebiyle 214 milyon 786 bin 65 lira toplam tutara ulaştığı anlatıldı. Şirketlerin sahte belge temin etmek amacıyla özellikle Ahmet Gün tarafından organize edilen soruşturma dışı, sadece sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş şirketlere 46 milyon 103 bin 895 lira ödeme yaptığının görüldüğü de ifade edildi.

GÜZELLİK VE KOZMETİK MERKEZLERİ AÇARAK İYİ İMAJ ÇİZMEYE ÇALIŞMIŞLAR

İddianamede, şüphelilerin kastının vergi suçu işleme saikinin ötesine geçtiği, yasadışı bahisten gelen parayla oluşan zenginliğin perdelenmesi için bir kısım gerçek ticaretin de yapıldığı, kamuoyunda ve toplumda karşılığı olan güzellik merkezi ve kozmetik sektörü tercih edilerek, ulaşılan şöhretin bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldığı anlatıldı. Ödenmesi gereken vergilerin dahi ödenmeyerek uhdede tutulması suretiyle haksız kazanç devşirildiği, haksız şekilde uhdede tutulan tutarların vergi suçları dışında kara para olarak nazara alınması gerektiği belirtildi.

ÖRGÜT, POLAT AİLESİNCE YÖNETİLMİŞ

İddianamede suç örgütünün yapısı anlatılarak, örgütün liderinin Engin Polat, yöneticilerinin ise Dilan Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Mustafa Özalp ve Sinem Sıla Doğu olduğu belirtildi.

POLAT ÇİFTİNE 40 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer 26 şüpheli hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul ettiği öğrenilirken, Polat çiftinin ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.