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Güncel

Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolünden geçirildi.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 04:42 - Güncelleme:
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Dün sabaha karşı yapılan operasyonla bazı aile üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık muayenesine götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirilmelerinin ardından sağlık muayenesinden geçirildi.

Dün akşam saatlerinde sağlık kontrolüne götürülen Dilan Polat ve Engin Polat'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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