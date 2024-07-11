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Güncel

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 28 şüpheli 4 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.

IHA11 Temmuz 2024 Perşembe 15:43 - Güncelleme:
Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında 5'i tutuklu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları gerekçesiyle dava açıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hazırlanan iddianame gönderildiği 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 4 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak. 2. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen aylık tutukluluk incelemesinde ise Dilan Polat dahil tüm tutukluların tutukluluk haline devamı kararı verildi.

36 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapsi istendi.

Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu'nun da bulunduğu 18 şüpheli hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, "Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

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