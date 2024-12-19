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Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanmasına devam ediliyor

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ara kararda tahliye edilen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 2. duruşması Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

DHA19 Aralık 2024 Perşembe 10:57 - Güncelleme:
Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanmasına devam ediliyor
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Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve siğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istenmişti.

Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2. duruşması görülen davaya, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Emre Çiftçi Edirne E Tipi Kapalı Cezaevinden duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı.

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