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  • Dilan Polat ve eşinin ifadesi ortaya çıktı! O soruya cevap veremediler
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Dilan Polat ve eşinin ifadesi ortaya çıktı! O soruya cevap veremediler

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın emniyetteki ifadelerine ulaşıldı. İfade işlemleri 4 gün süren Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a da 40 sayfa soru yöneltildi. Ağlayarak ifade veren Dilan Polat'ın, beyan ettiği 150-200 bin lira aylık gelirle sahip oldukları mal varlıklarını nasıl elde ettiklerine yönelik soruya cevap veremediği bilgisine ulaşıldı.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Dilan Polat ve eşinin ifadesi ortaya çıktı! O soruya cevap veremediler
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri 4 gün süren Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a da 40 sayfa soru yöneltildi.

Dilan Polat ifadesinde, şirketlerin işleyişiyle eşi ve muhasebecinin ilgilendiğini, aylık gelirinin 150-200 bin lira olduğunu, çocukların okulu için adres değişikliği yaptıklarını söylediği ancak başka bir okula nakil yapılmadığının sorulması üzerine sessiz kaldığı öğrenildi.

Ağlayarak ifade veren Dilan Polat'ın, beyan ettiği aylık gelirle sahip oldukları mal varlıklarını nasıl elde ettiklerine yönelik soruya da cevap veremediği bilgisine ulaşıldı.

Engin Polat ise ifadesinde, para aklamadıklarını, yolsuzluk yapmadıklarını iddia ederek, elde edilen tüm gelirlerin ticari ilişkiler sayesinde olduğunu, daha önce şirket açtığını, iflas ettiğini ancak tekrar başladığı işlerde başarılı olduğunu söylediği belirtildi. Polat'ın da beyan ettiği 150-200 bin liralık aylık kazançla mal varlığını nasıl elde ettiği sorusuna cevap vermediği öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi sorulan Engin Polat, söz konusu ticaretin 3 firmadan ürün alma karşılığında yapıldığı iddiasında bulundu.

Öte yandan şüphelilerden Ahmet Gün'ün de şirketlerdeki işleyişi sadece Engin Polat ile babası Sezgin Polat'ın bildiği yönünde ifade verdiği belirtildi.

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