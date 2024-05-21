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Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu raporu hakkında yeni gelişme

Silivri'de 5 Kasım'dan bugüne tutuklu bulunan Dilan Polat, dün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmak üzere Adli Tıp Kurumu'nda hazırlanan ihtisas raporunun yaklaşık 1 ay sonra çıkacağı öğrenildi.

DHA21 Mayıs 2024 Salı 14:40 - Güncelleme:
Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu raporu hakkında yeni gelişme
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti. 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil bir çok soruşturma başlatılmıştı. 19 Nisan tarihinde Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan 'Kara para aklama' soruşturması kapsamında 'Vergi usul kanununa muhalefet' suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti. Ayrıca Küçükçekmece Adliyesinde devam eden Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili devam eden davada da tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

ADLİ TIPA SEVK EDİLDİ

Dilan Polat, dün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine gönderildi. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca Dilan Polat'ın cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor hazırlanacak. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmak üzere hazırlanan ihtisas raporunun yaklaşık 1 ay sonra çıkacağı öğrenildi.

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