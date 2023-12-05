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Dilan ve Engin Polat olayında yeni gelişme: Yabancı uyruklu çalışanı sınır dışı edilecek

Dilan ve Engin Polat'ın evinde çalışan yabancı uyruklu kişi ile akrabasının sınır dışı edileceği bildirildi.

AA5 Aralık 2023 Salı 00:42 - Güncelleme:
Dilan ve Engin Polat olayında yeni gelişme: Yabancı uyruklu çalışanı sınır dışı edilecek
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Polat ailesinin evlerindeki Özbekistan uyruklu çalışanın akrabalarını yurt dışından getirip eve yerleştirdiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda polis ekipleri tarafından evde yapılan kontrollerde, Shaklo Khaydarova'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova'nın ise yaklaşık 10 ay önce turist vizesi ile ülkeye girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

  • Dilan Engin Polat
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