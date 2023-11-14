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Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme!

Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluğuna itiraz eden avukatları Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

IHA14 Kasım 2023 Salı 10:58 - Güncelleme:
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme!
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu, Can Polat gibi isimlerin de yer aldığı 14 kişi soruşturma çerçevesinde 5 Kasım Pazar günü tutuklandı.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ

Sulh Ceza Hakimliğine giden Engin ve Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, tutukluluğa itiraz etti. Horoz, Polat çiftinin tahliye olmasını talep etti. İtirazı değerlendirmeye alan hakimlik ise henüz kararını açıklamadı.

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