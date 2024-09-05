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  • Dilan ve Engin Polat'ın yargılandığı davada 4 kişinin tutukluluk halinin devamı istendi
Güncel

Dilan ve Engin Polat'ın yargılandığı davada 4 kişinin tutukluluk halinin devamı istendi

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı ‘kara para aklama' davasında Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

5 Eylül 2024 Perşembe 16:20 - Güncelleme:
Dilan ve Engin Polat'ın yargılandığı davada 4 kişinin tutukluluk halinin devamı istendi
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

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