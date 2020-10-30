30 Ekim 2020 Cuma 09:31 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 09:31

Dilay Kemer'den kötü haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in hastalığı ve sağlık durumuyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Dilay Kemer hayatını kaybetti. Genç sunucu İkinci kez kansere yakalandığını açıklamıştı. Peki Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer kaç yaşında? İşte detaylar..

FB TV sunucusu Dilay Kemer'den kötü haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Dilay Kemer hayatını kaybetti.

Dilay Kemer'in ailesi kızlarının vefat haberini sosyal medyadan verdi. Kemer'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda 'Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik' denildi.

DİLAY KEMER KİMDİR?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu.

2009 yılında kendime bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı.

Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya'nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Bir süredir de Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programları sunuyordu.

DİLAY KEMER'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Fenerbahçe TV'nin genç sunucusu Dilay Kemer'in ikinci kez kan kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için ilik bulunmuştu fakat tedavisi süren Dilay Kamer'in hastalığı yeniden nüksetti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından Dilay Kemer’in son durumu merak konusu olmuştu. İddialara göre, Dilay Kemer yoğun bakıma alındı ve tedbir amaçlı olarak uyutuluyordu. Dilay Kemer ile ilgili iddialara yanıt FB TV'den geldi. Resmi Twitter adresinden paylaşım yapan FB TV yaptığı paylaşımla haberleri doğruladı. Dilay Kemer, ilik nakli olup eski sağlığına kavuştuktan kısa bir süre sonra 2. kez kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

FB TV'DEN DİLAN KEMER PAYLAŞIMI

Yoğun bakımda olan Dilay Kemer için FB TV'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada "Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer’e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle!" denilmişti.

İKİNCİ KEZ KANSERE YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dilay Kemer kendisine ait sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak, "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018’e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm...Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah’ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.