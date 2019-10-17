Dilber Ay kaç çocuğu var? Dilber Ay'ın çocukları kim? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Arabesk müziğinin sevilen ismi Dilber Ay, 30 Nisan 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Dilber Ay’ın çocuklarının miras kavgasına tutuştuğu ve bu nedenle ünlü sanatçının mezarının açılacağı söylentiler arasında. Dilber Ay'ın hayatı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte Dilber Ay hakkında tüm merak edilenler..

DİLBER AY KAÇ ÇOCUĞU VAR?

1998’de şimdiki eşi iİbrahim Karakaş le evlendi. Dilber Ay'ın iki kız ve bir erkek olmak üzere üç çocuğu var ancak iki kızı nüfusta ünlü sanatçının üzerine kayıtlı değil. Arabesk müziğinin ünlü ismi Dilber Ay, 30 Nisan 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DİLBER AY KİMDİR?

Dilber Ay, 1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Maddi imkanlar nedeniyle ilkokulu üçüncü sınıfa kadar okudu. Çocukluk yılları zor geçen Dilber Ay, 13 yaşında evlendirildi ancak evlenmeden önce Düzce'de bir ses yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. İlk evliliğini bitirdikten sonra bir kez daha evlenen Dilber Ay, geçtiğimiz yıllarda Flash TV'de yaptığı 'Kadere Mahkumlar' programıyla televizyon yüzü oldu.

İlk olarak radyoda tanınan Dilber Ay, Hacı Ağa şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. ‘Beynelmilel’ filminde oynadı ve ilk rolünde Altın Koza Ödülü’ne layık görüldü. Murat Şeker'in yönettiği 'Hayat Sana Güzel' isimli filmde rol aldı 'Yaşamdan Hikayeler' programına konuk olan ünlü türkücü Dilber Ay, canlı yayında hapse girme nedenini paylaştı. Almanya'da turne sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirten Dilber Ay, "Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah vah etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi, o da boğazında kaldı" açıklamasında bulunmuştu.

DİLBER AY NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Akraba ziyareti nedeniyle Ankara'ya giden sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, rahatsızlanarak saat 22.05'te ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı Ay'ı hayatta tutmak için doktorlar, yaklaşık bir saat çaba sarfetti. Dilber Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acil Servis Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, Dilber Ay'ın saat 22.05'te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00'da hayatını kaybettiğini bildirdi. Sanatçı Dilber Ay'ın Düzce'de toprağa verileceği belirtildi.

Albümleri

Dilberay - Dilberay (1974)

Dilberay - 3 - Türküola (1975)

Dilberay - Meyrik (1981)

Dilberay - HazaL (1986)

Dilberay - Barak Muhabbeti 1 (1987)

Dilberay - Barak Muhabbeti 2 (1988)

Dilberay - Postaci Emmi (1990)

Dilberay - Oturak Havaları (1990)

Dilberay - Yandim Eyvah (1993)

Dilberay - Dağlar Oy (1993)

Dilberay - Bırak Ona Da Dokunma (1994)

Dilberay - Kisi Bitmez Daglarimin (1995)

Dilberay - Barak Kızı (1996)

Dilberay - Ölesen Gelin (1999)

Dilberay - Sürdüler Beni - Sen Tasmisin Demirmi (2000)

Dilberay - Bırakmadı Sevdan Beni - Yabancı (2001)

Dilberay - Oturdum Mezar Taşına (2002)

Dilberay - Maraşlı Gelin (2004)

Dilberay - Hasrete Koştuk (2005)

Dilberay - Alıp Başımı Gideyim (2005)

Dilberay - Hacı Ağa (Sarı Sabahlık) (2007)

Dilberay - Ellerin Olmus (2008)

Dilberay - Ötme Bülbül (2009)

Dilberay - Be Zalim - İtfaiyeci (2010)

Dilberay - Darıldım Sana (2011)

Filmografisi

Beynelmilel (Arzum) - 2006

Hayat Sana Güzel - 2014

Mazlum Kuzey - 2014

Figüran - 2015

Yol Arkadaşım (film) - 2017

Yol Arkadaşım 2 - 2018