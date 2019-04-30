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Dilber Ay öldü mü, neden öldü? Dilber Ay kaç yaşında, nerelidir?

Ünlü türkücü Dilber Ay hayatını kaybetti. Akraba ziyareti nedeniyle Ankara’ya giden ‘zorunda mıyım’ şarkısıyla meşhur olan türkücü Dilber Ay, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşama veda etti. Doktorlar, kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı Dilber Ay’ı hayatta tutmak yaklaşık bir saat çaba sarf etti fakat başaramadılar. Peki, Dilber Ay kimdir? Dilber Ay kaç yaşında, nerelidir? İşte merak ettiğiniz soruların cevapları...

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‘Zorunda mıyım’ şarkısıyla türkü severlerin gönlünde taht kuran ünlü türkücü Dilber Ay 63 yaşında hayatını kaybetti. Akraba ziyareti nedeniyle Ankara’ya giden Dilber Ay, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşama veda etti. Acil Servis Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, Dilber Ay’ın saat 22.05’te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00’da hayatını kaybettiğini bildirdi.

DÜZCE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Acil Servis Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, Dilber Ay'ın saat 22.05'te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00'da hayatını kaybettiğini bildirdi. Sanatçı Dilber Ay'ın Düzce'de toprağa verileceği belirtildi.

DİLBER AY KİMDİR?

Kureyşan aşiretine mensup olan Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde, ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Çok fakir bir aile çocuğu olmasına rağmen, ailesi ile birlikte Kahramanmaraş' tan Ankara'ya göç etmiş ve oradan da Bolu-Düzce taraflarına yerleşmişlerdi.

Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında babasından yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce ise Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. O zamanlar sesinin çok güzel olduğunu ispat etmek için radyoya hemen katıldı ve Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve radyocuların düzenlediği güzel ses yarışmasını Dilber Ay birinci olarak kazandı.

İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 60 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı. Flash TV'nin Kadere Mahkumlar adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.

DİLBER AY'IN ÖLÜM HABERİ ÜNLÜLERİ YASA BOĞDU

Ünlü sanatçı Dilber Ay'ın ölüm haberi sonrası sanat camiasından birçok isim başsağlığı mesajları paylaştı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses; mesajında, "Dilberay kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim... Şen kahkahası, dobra kişiliği, güzel sesiyle hem aklımda kalacak. Merhumeye ALLAH’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim... Mekanı cennet olsun inşALLAH." ifadelerine yer verdi.

Semiha Yankı ise Instagram hesabından, "Işıklarda uyu...Dilber Ay...Çok üzgünüm.çok" mesajını paylaştı.

Armağan Çağlayan da Instagram hesabından Dilber Ay'ın bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu kadar erken gitmek zorunda değildin Dilber Abla.... çok üzüldüm ya hu! Öyle böyle üzülmedim ! Yattığı yer Nur olsun...." ifadelerini kullandı.

 

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