Dilek İmamoğlu o zafer işaretini savundu!

Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde CHP'nin HDP'liler ile birlikte düzenlediği mitingde PKK terör örgütü üyelerinin kullandığı zafer işareti ile alandakileri selamlayan Dilek İmamoğlu'na konuyla ilgili eleştiriler soruldu.

'GERÇEKLERİ KAPALI KAPILAR ARDINDA YAŞADIĞIMIZ İÇİN KAYBEDİYORUZ'

HDP'nin oy oranının az olduğu bölgelerde söz konusu hareketi yapmayı 'tercih etmeyen' İmamoğlu, "Olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz. İnsanların ağzına laf vermemek için kendimizden bazı şeyleri kısıtladığımız için kaybediyoruz. Bütün gerçekleri kapalı kapılar ardında yaşadığımız için kaybediyoruz." dedi.

TERÖR SLOGANLARININ ATILDIĞI MİTİNGDE 'BİRLİKTELİK' MESAJI VERMİŞ

Bana Göre TV isimli YouTube kanalında konuşan İmamoğlu, terör örgütü lehine sloganların atıldığı mitingde yaptığı işaretle 'barış' mesajı verdiğini söyledi.

İmamoğlu, "Benim orada yaptığım zafer işareti orada bir birlik, bir bütünüz, birlikteyiz, birlikte başaracağız, bu mücadeleyi hepimizin mücadelesi, bir başarı işareti o. Barışmak zorundayız yoksa bunun bedellerini çocuklarımız ve onların çocukları da ödeyecek bu ülkede. Bu ülke bizim hiçbir yere gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.