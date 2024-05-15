Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu toplandı

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplanan Alt Komisyon, KDK'nin verdiği tavsiye kararlarına yüksek oranda uyan ve kurumun istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşan kurum temsilcilerini dinledi.

Komisyonda daha önce KDK'nin tavsiye kararlarına uymayan kurum ve kuruluşların temsilcilerini dinlediklerini hatırlatan Dal, bugün de KDK'nin kamu denetçiliği tavsiye kararlarına önemli ölçüde uyum sergileyen kurum temsilcililerini davet ettiklerini söyledi.

KDK'nin tavsiye kararlarına uyum gösteren kamu kurum ve kuruluşlarını takdir etmek isteklerini belirten Dal, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hakim Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'a, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'a, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Meral Gökkaya'ya, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Adem Tuncer'e ve ÖSYM Başkan Yardımcısı Cengiz Ceylan'a plaketlerini takdim etti.

Toplantıda, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ve ÖSYM'nin ilgili birim temsilcileri KDK'nin tavsiyesi doğrultusunda yaptıkları işlemler hakkında Komisyon üyelerine bilgi verdi.