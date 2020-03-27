İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4057
  • EURO
    7,0683
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    91527.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dilek'in son sözü 'Anneciğim sizi çok özledim' oldu
Güncel

Dilek'in son sözü 'Anneciğim sizi çok özledim' oldu

Yeni tip koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın yoğun bakımda tedavi altında olduğu esnadaki sözleri yürekleri burktu.

IHA27 Mart 2020 Cuma 09:40 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 09:40
ABONE OL

Dilek Tahtalı’nın yoğun bakımdaki son görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Çocukluktan itibaren olan romatizmal hastalığı dolayısıyla ilaç kullandığı öğrenilen ve memleketi Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Beden köyünde defnedilen Dilek Tahtalı’nın son görüntülerinde "Anneciğim sizi çok özledim. Çok seviyorum sizi" diye seslendiği görüldü.

Tahtalı’nın virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdiği sosyal medya paylaşımlarında, "Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım”, “Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri...” ifadelerini kullanmıştı.

Evlat nöbeti devam ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle
ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle

ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Ölüm tehditleri alıyor
Ölüm tehditleri alıyor

Ölüm tehditleri alıyor

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.