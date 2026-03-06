İSTANBUL 14°C / 5°C
Dilencilerin ''çöpten yemek'' oyunu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, iki dilencinin evlerinden getirdikleri yiyecekleri çöp konteynerinin yanına bırakıp 'çöpten yiyecek topluyormuş' gibi yaparak vatandaşların duygularını istismar ettiklerini tespit etti.

AA6 Mart 2026 Cuma 15:43 - Güncelleme:
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri ramazan ayında dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların dini ve insani duygularının istismar edilmesini önlemek amacıyla kent genelinde yoğun mesai yapan ekipler, Bekir Yıldız Bulvarı'nda bulunan bir çöp konteyneri çevresinde iki kişinin dilencilik yaptığı yönünde ihbar aldı.

Bölgede sık sık inceleme yapan ekipler, yaptıkları kontrollerde söz konusu kişilerin evlerinden getirdikleri çeşitli yiyecekleri, çöp konteynerinin yanına bırakarak "çöpten yiyecek topluyormuş" izlenimi oluşturmaya çalıştıklarını tespit etti.

Dilencilerin bu yöntemle vatandaşların merhamet duygularını harekete geçirerek para topladıkları belirlendi.

Gün boyunca aynı noktada bulunan kişilerin, zabıta ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılmalarına rağmen kısa süre sonra tekrar geri geldikleri öğrenildi.

Üstlerinde kimlik bulunmadığı belirlenen kişiler, zabıta ekiplerince bulundukları bölgeden uzaklaştırıldı.

